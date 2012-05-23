Кармазин: Медведчук может стать премьером или главой АП в обмен на дешевый газ

Народный депутат Украины Юрий Кармазин считает, что экс-глава Администрации Президента Виктор Медведчук может претендовать на должность премьер-министра или главы АП Украины в обмен на дешевый российский газ.

Об этом Ю.Кармазин сказал в интервью газете «День» № 86 от 23 мая.

По мнению Ю.Кармазина, бигборды В.Медведчука на русском языке - это попытка вернуться сразу в одно из наивысших кресел в государстве. «Скорее всего, на должность премьер-министра или главы Администрации Президента. На меньше он не согласится. Это будет цена Украины за дешевый газ»,- сказал Ю.Кармазин.

Отвечая на вопрос, каким образом это может произойти, Ю.Кармазин сказал: «После уничтожения законодательной власти у нас все решает Президент, в том числе и назначение главы правительства. Это свидетельствует о том, что Медведчук может легко стать премьером».

Ю.Кармазин считает, что Украине нужно задуматься над разработкой сланцевых месторождений, которые самые крупные в Европе. Таким образом Украина из импортера может превратиться в экспортера газа, стать абсолютно независимой энергетически страной. «Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее прекратиться этот диктат - кого нам назначать премьер-министром. А в случае с Медведчуком именно на это идет намек - о дважды куме во главе украинского правительства», - сказал депутат.

Ю.Кармазин считает, что по критериям подготовленности В.Медведчук мог бы быть премьером, но по критериям преданности Украине его к этой должности «и близко подпускать нельзя».

Отвечая на вопрос, пойдет ли на такое назначение Президент, Ю.Кармазин сказал: «В ситуации, когда мы находимся в преддефолтовом состоянии, когда станок по печатанию денег работает, вероятность этого сценария растет».

В.Медведчук в 1998-2000 годах занимал должность заместителя головы Верховной Рады Украины, 2000-2001 годах - первый заместитель головы Верховной Рады Украины, с июня 2002 года по январь 2005 года глава Администрации Президента Украины. Несколько раз становился членом Высшего совета юстиции. В 2004 году младшую дочь В.Медведчука Дарью крестили президент РФ Владимир Путин и жена руководителя администрации Президента РФ Дмитрия Медведева Светлана Медведева.