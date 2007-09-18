Кинах увидел шанс в выборах

Министр экономики, кандидат в народные депутаты от Партии регионов Анатолий КИНАХ предостерегает политических оппонентов от непризнания результатов досрочных парламентских выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КИНАХА, он считает политической бессмыслицей и безответственностью “вынашивания технологии срыва парламентских выборов или признания их итогов недействительными”.

Также А.КИНАХ считает бессмыслицей закреплять в общественном сознании мысли о неоконченности политического кризиса.

”Я категорически не воспринимаю разговоров о планах и сценариях срыва выборов, которые приближаются”, - заявил он в эфире одной из радиостанций.

А.КИНАХ убежден, что общество уже заплатило дорогую цену за организацию досрочных выборов. “Утрачен бесценный ресурс - время и возможности для решения неотложных экономических проблем, реализации стратегии ускоренного развития, отсутствие легитимного парламента не дало возможности принять новый Налоговый кодекс - правительство готовит бюджет-2008 на старой, слишком фискальной налоговой базе. Из-за отсутствия современных законов не искоренено рейдерство, растут потери субъектов экономики в сфере государственных закупок”, - заявил он.

Непризнание результатов выборов и продолжения таким образом на неопределенный срок парламентского кризиса приведет, по мнению А.КИНАХА, к срыву бюджетного процесса, сохранения моратория на продажу земли, что окончательно затормозит земельную реформу и т. п. Кроме того, такие „сценарии” обернутся разочарованием, общественной апатией, полной потерей доверия людей к власти и политикам.

„Выборы являются шансом выйти из кризиса, прекратить бессмысленное противостояние, взяться за эффективную перестройку экономики, решение системных проблем, которые мешают обществу двигаться вперед”, - отметил А.КИНАХ.