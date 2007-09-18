ЦИК полностью обеспечил заграницу бюллетенями

Центральная избирательная комиссия передала избирательные бюллетени зарубежным участкам для проведения внеочередных выборов в Верховную Раду 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий протокол был подписан сегодня во время заседания Центризбиркома всеми членами ЦИК.

В частности, как сообщил член ЦИК Юрий ДАНИЛЕВСКИЙ, 4 сентября Центризбирком принял постановление о порядке передачи участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков зарубежного избирательного округа бюллетеней для проведения досрочных выборов.

По его словам, согласно информации, предоставленной МИД, в списки избирателей включены 422 тыс. 188 избирателей, которые проживают или временно находятся за границей. При этом, отметил он, Центризбирком с учетом двухпроцентного резерва передает 433 тыс. 352 бюллетеня. Соответствующие бюллетени передаются в МИД с тем, чтобы они были направлены на зарубежные избирательные участки.