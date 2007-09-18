У Ющенко разоблачили политических мошенников

Секретариат Президента считает, что политические партии занимаются политическим мошенничеством, объявив о начале сбора подписей за проведение референдумов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал заместитель руководителя Секретариата Президента Игорь ПУКШИН сегодня на брифинге в Киеве.

«То, что сейчас политические силы начали собирать подписи в поддержку референдума, я считаю, это политическим мошенничеством. Политики живут только 30 сентября, не думают о завтрашнем дне, о целостности государства, а думают о том, как получить наибольшее количество голосов в парламенте», - сказал И.ПУКШИН.

Замглавы Секретариата Президента подчеркнул, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО является противником спекуляций на тему референдума. «Те вопросы (для референдумов – УНИАН), под которыми политические партии собирают подписи, не имеют под собой правовой основы для проведения в будущем референдума», - уверен он.

И.ПУКШИН подчеркнул, что предметом референдума могут быть только законы. «Если на референдум предлагать вопросы, то мы можем считать это только совещательным опросом населения», - добавил он.

В частности, на примерах вопросов, предлагаемых БЮТ для референдума о выборности судей, И.ПУКШИН подчеркнул, что для имплементации этой нормы необходимо вносить изменения в Конституцию. «То есть для референдума необходимо сформулировать соответствующую статью закона и за нее собирать подписи», - считает замглавы Секретариата.

И.ПУКШИН также напомнил, что для придания русскому языку статуса второго государственного языка, как это предлагает сделать Партия регионов, необходимо пройти пять этапов. «Статус государственного языка является вопросом первого раздела Конституции. Чтобы внести в нее изменения, необходимо пройти следующие этапы: внесение в парламент законопроекта либо Президентом, либо 150 депутатами, получить заключение Конституционного Суда, при первом голосовании в парламенте получить 226 голосов, а во время второго голосования – 300 голосов депутатов, и только после этого проводить референдум», - подчеркнул заместитель главы Секретариата Президента.