Янукович поручил послу в США поддерживать диалог с диаспорой

17:58, 22 мая 2012
Политика
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Президент отметил, что власть не теряет контакта с украинцами, проживающими за пределами нашего государства. 

Віктор Янукович
Президент Украины Виктор Янукович поручил послу Украины в США Александру Моцыку поддерживать постоянный диалог с украинской диаспорой.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он сказал во время общения с журналистами в Чикаго.

В.Янукович убежден, что потенциал украинцев, проживающих в США, следует использовать в развитии украинско-американских отношений.

«Мы уже встретились с отдельными нашими земляками, которые мне передали поздравления от общины, некоторые письма», - сказал В.Янукович.

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