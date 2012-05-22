Янукович поручил послу в США поддерживать диалог с диаспорой

Президент Украины Виктор Янукович поручил послу Украины в США Александру Моцыку поддерживать постоянный диалог с украинской диаспорой.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он сказал во время общения с журналистами в Чикаго.

В.Янукович убежден, что потенциал украинцев, проживающих в США, следует использовать в развитии украинско-американских отношений.

«Мы уже встретились с отдельными нашими земляками, которые мне передали поздравления от общины, некоторые письма», - сказал В.Янукович.