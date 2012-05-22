Янукович поручил послу в США поддерживать диалог с диаспорой
17:58, 22 мая 2012Политика
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Президент отметил, что власть не теряет контакта с украинцами, проживающими за пределами нашего государства.
|Янукович пообщался с журналистами в Чикаго
Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он сказал во время общения с журналистами в Чикаго.
В.Янукович убежден, что потенциал украинцев, проживающих в США, следует использовать в развитии украинско-американских отношений.
«Мы уже встретились с отдельными нашими земляками, которые мне передали поздравления от общины, некоторые письма», - сказал В.Янукович.
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