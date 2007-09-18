Тимошенко заявляет, что ”так не живет ни одна страна в мире”
Лидер БЮТ побывала в Черниговской области
Средняя заработная плата в Украине в 3 раза ниже, чем в странах СНГ, и в 9 раз ниже, чем в странах Европы.
Об этом Юлия ТИМОШЕНКО сказала во вторник на митинге в Новгород-Северском Черниговской области, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.
Лидер БЮТ подчеркнула, что Украина экспортирует металл, электроэнергию и продукцию химической промышленности по мировым ценам. В то же время она выразила возмущение по поводу того, что средняя заработная плата в Украине зависит от минимальной зарплаты, которая устанавливается голосованием в Верховной Раде.
«Не экономика устанавливает зарплатами, а политики», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Она отметила, что в парламенте 226 голосов принадлежит крупнейшим корпорациям в Украине.
«Когда они поднимают минимальную зарплату, то автоматически их прибыли в 2-3 раза могут уменьшиться. И поэтому наша минимальная заработная плата замерла, максимум - повышается на 5 гривен в год. Так не живет ни одна страна в мире», - сказала лидер БЮТ.
Также Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня в Украине 90% пенсионеров получают одинаковую пенсию, независимо от стажа и минимальной заработной платы.
«Чтобы снять коэффициент, который ограничивает пенсии, надо, чтобы три четверти корпораций в Украине вместе с банками начали платить налоги, а не симулировать», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.