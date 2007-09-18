Ющенко не понимает, почему Янукович принимает участие в играх социалистов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет заседание парламента, запланированное на четверг, бесплатным пиаром для социалистов.

Как передает корреспондент УНИАН, во время подхода к прессе В.ЮЩЕНКО подтвердил свою позицию относительно нелегитимности такого собрания.

«Это бесплатный пиар для социалистов, коммунистов за счет государственного бюджета», - сказал глава государства, добавив, что его удивляет то, что эту идею поддерживает Партия регионов.

«Меня удивляет позиция такой серьезной партии как Партия регионов, которая принимает участие в этих играх – это очевидно говорит о том, что ни премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, ни лидеры этого политического объединения, несмотря на колоссальную поддержку в обществе, все же не вышли из зоны спекулятивных действий, наигранных шоу, в чем я бы не хотел видеть участия Партии регионов, потому что это партия, которая отвечает за происходящее в стране», - отметил Президент.

Он считает, что устраивание спектаклей, концертов является прерогативой вчерашних политиков.