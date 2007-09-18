Из-за пробок Луценко бросил машину на Контрактовой

Лидер Блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Юрий Луценко побывал на Минском рынке в Киеве. Он прошелся торговыми рядами, приценился к продуктам и пообщался с людьми. “Я приехал сюда на метро. Не для показухи, не для того, чтобы продемонстрировать "близость" к народу, а потому, что сейчас все мосты в столице забиты. Мы бросили машину на Контрактовой площади и спустились в метрополитен. Любым другим транспортом по Киеву передвигаться невозможно”, - цитирует Луценко сайт НУ-НС.

На рынке Луценко искал продукты по ценам, которые обещает ПР в своих рекламных роликах. “После нашей критики относительно безумного роста цен на продукты, Янукович заявил, что из Госрезерва на рынок для стабилизации цен выбросили продукты питания. Я понимаю, что Госрезерв в нашей стране существует на случай войны и на случай правления Януковича. Но боюсь, что это не поможет, ведь это правительство целый год только набивало свои карманы”, - отметил он.

“Может Янукович и живет в “голубем вертолете”, как поется в песне, но "кино" Януковича абсолютно не соотносится с реальностью”, - подчеркнул он.