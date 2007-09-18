В ЦИК подсчитали жертв закона о выборах

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ считает, что норма об исключении граждан из списков избирателей по представлению Государственной пограничной службы Украины должна быть признана неконституционной.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ж.Усенко-Черна выразила сегодня журналистам в Киеве.

“Я убеждена, что такие нормы законов являются исключительно дискриминационными относительно обеспечения избирательных прав граждан и, как по моему мнению, такая норма должна быть признана Конституционным Судом неконституционной. Потому что действительно, списки избирателей за 2 дня закрываются и не существует никакой возможности вносить изменения в списки избирателей путем включения тех граждан, которые вернулись на протяжении последних дней перед днем голосования. И фактически речь идет об отмене их избирательного права. По моему мнению, это абсолютно не обосновано”, - сказала Ж.Усенко-Черная.

Заместитель председателя ЦИК также обратила внимание на сложности при реализации нормы закона. По ее словам, Государственная пограничная служба, чтобы выполнить эти положения закона, должна была бы остановить учет граждан за несколько дней до того срока, который установлен законом для представления сведений. “Сведения Госпогранслужбы будут распечатываться в Киеве, потому им нужно будет остановить эту печать, чтоб потом развезти по разным регионам Украины. А согласно со статистикой, около 150 тысяч граждан ежесуточно в сентябре пересекают границу. Потому если мы 150 тысяч граждан умножим на 4-5 дней, мы получаем число потенциальных жертв такой законодательной инициативы, что по моему мнению, абсолютно необоснованно”, - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 сентября, Конституционный Суд начал слушание по делу по предоставлению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно конституционности положений избирательного закона в части исключения из списков избирателей соответствующей участковой избирательной комиссией лиц, которые по сведениям, которые подаются органами Государственной пограничной службы за три дня в окружные избирательные комиссии, фактически пересекли государственную границу Украины и на момент представления сведений отсутствуют данные об их возвращении на территорию Украины.

Президент считает, что предусмотренное Законом обязательное исключение граждан из списков избирателей является непосредственным ограничением конституционных избирательных прав граждан Украины.

По мнению, главы государства, отсутствие в Законе порядка повторного включения граждан в список избирателей в случае их возвращения на территорию Украины за два дня ко дню внеочередных выборов и в день голосования на этих выборах фактически делает взаимоисключающей реализацию или избирательного права на внеочередных парламентских выборах, или реализацию права в любое время вернуться в Украину.