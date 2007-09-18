Мороз говорит, что никто не будет просить Нашу Украину войти в коалицию

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ считает, что в новый парламент попадут те же политические силы, которые были в предыдущем, а также будет создана такая же коалиция.

Об этом А.МОРОЗ заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

В то же время, по его словам, коалиция может расширяться, прежде всего, «за счет «Нашей Украины». Но при этом, как отметил лидер СПУ, будут вестись непростые дискуссии, в другом формате, с другими результатами, чем это было после выборов 2006 года.

«Никто не будет просить «Нашу Украину», чтобы она вошла в коалицию. Хотите – входите, не хотите – не входите», - отметил А.МОРОЗ.

По его словам, после внеочередных парламентских выборов будет быстро сформировано правительство, все структуры власти и начнутся бюджетные процессы.

Как известно, в Верховной Раде V созыва большинство было создано с участием Партии регионов, СПУ и КПУ.