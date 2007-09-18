На Ющенко в ЦИК никто не жаловался

В Центральную избирательную комиссию не поступило ни одной жалобы, ни от одного субъекта избирательного процесса по факту призыва Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к избирателям голосовать за избирательный блок «Наша Украина – Народная Самооборона».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ сегодня журналистам в Киеве.

«Жалобы в комиссию не поступали. Если будет соответствующее обращение или письменное заявление, мы их рассмотрим на основании предоставленных доказательств, и будем принимать решение в соответствии с законодательством», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября на общественно-политической акции “Народное вече”, которое состоялось на центральной площади во Львове В.ЮЩЕНКО призвал поддержать на выборах блок НУ-НС. “Я прошу вас на выборах поддержать мою команду – блок “Наша Украина – Народная самооборона”. Я верю в победу демократии, я верю в победу Украины”, - отметил Президент.

16 сентября лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ высказал мнение, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО нарушил Конституцию, призывая избирателей проголосовать за избирательный блок «Наша Украина – Народная самооборона».