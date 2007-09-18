Признание Януковича: вот уже 10 лет, как я влез в… дерьмо

Премьер-министр Виктор Янукович во время посещения Житомирской области изрядно удивил участников митингов нежданными откровениями.

В Овруче, Коростене и Черняхове – населенных пунктах, в которых политические симпатии, как признались местные жители, разделились практически поровну между Партией регионов и Блоком Юлии Тимошенко, выступления Януковича, в отличие от его обращений к митингующим в других областях, были направлены не против Виктора Ющенко, а против лидера БЮТ. "Не надо только путать меня с этой дамой с косой. Я всегда был человеком слова",– попросил жителей Овруча премьер, которого с дамой (хоть с косой, хоть без) может перепутать разве что слепо-глухо-немой избиратель, да и то темной ночью.

Этот же населенный пункт премьер осчастливил еще и таким утверждением: "Я такой же, как и вы. Я также родился в простой семье, в семье рабочих. Потому мы с вами единомышленники",– сообщает Коммерсант-Украина.

В Черняхове, где на митинге собралось около 500 человек, премьер рассказал, что оказался в политике случайно и, судя по всему, не по своей воле. "Работал, возглавлял предприятия. И вот уже десять лет как стал чиновником и, так сказать, влез в дерьмо",– заявил Виктор Янукович. Премьер обращался к митингующим по-украински и лишь последнее слово произнес на чистом русском языке. При этом премьер признался, что политика ему никогда не нравилась: "Так как я терпеть не могу лжи".

Правда, как выяснилось, есть среди политиков и честные люди, и все они объединились в "команду практиков, промышленников, которые всегда говорили правду". Возглавляет эту команду Виктор Янукович. "Если вы мне доверитесь, мы проработаем столько, сколько вы мне будете доверять. Я вам говорю: если мы проработаем пять лет, мы получим результат, изменим жизнь к лучшему, изменим лицо страны, и ее станут уважать в мире. А если десять лет – всего будет в два раза больше!" – убеждал премьер. Но, судя по всему, не все поверили господину Януковичу. Кореспондент издания стал свидетелем того, как одну пожилую женщину, нелицеприятно высказывавшуюся в адрес премьера и кричавшую "Чтоб ты такую зарплату получал, как мы пенсии!", сотрудники милиции силой выдворили с митинга. Глядя на эту картину, одна из женщин с символикой ПР философски заметила: "А что же она хотела? Получать, как он?"