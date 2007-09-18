Зварич хочет, чтобы Янукович слез с вертолета МЧС

Кандидат в народные депутаты от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ считает, что есть все основания для подачи жалобы в Центральную избирательную комиссию с просьбой вынести предупреждение премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ за использование им для предвыборной агитации вертолетов МЧС и для судебного разбирательства этого дела.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, Р.ЗВАРИЧ заявил: “Такие действия премьера являются прямым нарушением избирательного законодательства. Они прямо противоречат нормам закона о выборах народных депутатов Украины”. Он отметил, что в законе четко зафиксировано, что должностные лица органов исполнительной власти, тем более Кабинета министров Украины, не имеет права принимать участие в агитации, используя бюджетные ресурсы и свое служебное положение.

“Если премьер может летать и агитировать на вертолетах МЧС, то такая же возможность должна была бы быть предоставлена каждому кандидату в народные депутаты от любой партии или блока”, - добавил он.

Р.ЗВАРИЧ также считает, что в противном случае это грубое нарушение принципа равенства, который заложен в законе о выборах.