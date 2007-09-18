Дело по представлению Ющенко слушают 14 судей КС

Конституционный Суд начал слушание по делу по представлению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно конституционности отдельных положений закона о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов.

В частности, как сообщалось ранее, Президент просил КС определить конституционность норм закона о порядке голосования граждан, которые временно выехали за пределы Украины. Председатель КС Андрей СТРИЖАК в начале слушания напомнил, что Конституционный Суд рассмотрит это дело как безотлагательное, то есть в ускоренном режиме.

На момент начала рассмотрения дела в зале присутствовали 14 судей из 18, то есть кворум для начала слушания был. В начале заседания постоянный представитель Верховной Рады в КС Анатолий СЕЛИВАНОВ заявил несколько ходатайств. В частности, он просил КС проверить действие закона, отдельные положения которого просит растолковать Президент.

Также А.СЕЛИВАНОВ просил КС затребовать в Государственном комитете статистики ведомости о миграционном движении граждан Украины.

Кроме того представитель Верховной Рады просил КС затребовать в Государственной судебной администрации данные о количестве судебных обращений граждан относительно невозможности принять участие в голосовании в 2006 году. Также А.СЕЛИВАНОВ просил КС привлечь к слушанию по делу представителя Министерства внутренних дел.

В свою очередь, представитель Президента в Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК отметила, что нет оснований для удовлетворения всех этих ходатайств.

После этого председатель суда А.СТРИЖАК поочередно ставил на голосование все заявленные ходатайства, однако ни одно из них не набрало большинства среди судей. Относительно еще одного ходатайства А.СЕЛИВАНОВА об объединении в одно производство представлений Президента и народных депутатов относительно конституционности положений этого закона, А.СТРИЖАК пригласил судей КС на совещание, во время которого судьи должны принять решение в этом ходатайстве.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в КС поступило конституционное представление Президента Украины о несоответствии Конституции Украины (неконституционности) положения частей девятой, десятой, восемнадцатой статьи 102 (три) Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» в части исключения из списков избирателей соответствующей участковой избирательной комиссией лиц, которые по сведениям, подаваемым органами государственной пограничной службы за три дня в окружные избирательные комиссии, фактически пересекших государственную границу Украины и на момент представления сведений отсутствуют данные об их возвращении на территорию Украины.

Президент считает, что предусмотренное Законом обязательное исключение граждан из списков избирателей является непосредственным ограничением конституционных избирательных прав граждан Украины и не соответствует статьям 38, 64, 70, 71 Основного Закона. В соответствии с частью третьей статьи 22 Конституции при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Как отметил Конституционный Суд в своем Решении от 22 сентября 2005 года № 5-рп/2005, сужение содержания и объема прав и свобод является их ограничением. Поэтому внедрение дополнительного ограничения права граждан свободно избирать в органы государственной власти не соответствует также и положениям части третьей статьи 22 Конституции Украины.

По мнению, главы государства, отсутствие в Законе порядка повторного включения граждан в списки избирателей в случае их возвращения на территорию Украины за два дня до дня внеочередных выборов и в день голосования на этих выборах фактически делает взаимоисключающими реализацию либо избирательного права на внеочередных парламентских выборах, либо реализацию права в любое время вернуться в Украину.