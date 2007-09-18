Мороз снова соберет Раду

20 сентября 2007 года в 09-00 состоится Согласительный совет руководителей фракций, председателей комитетов (ул.Грушевского, 18/2, к.11).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

В сообщении говорится, что в 10-00 состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины, на котором будет представлен проект бюджета на 2008 год.

Аккредитация представителей СМИ проводится с 14-00 до 16-00 19 сентября 2007 года по тел. 255-23-60.