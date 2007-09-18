Украинцам надоела предвыборная кампания?

В Коростышеве Житомирской области правоохранители задержали двух человек, требовавших от агитаторов блока «КУЧМА» прекратить распространение агитационных материалов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в распространенном сегодня заявлении пресс-службы Житомирского областного штаба избирательного блока «КУЧМА».

В частности, по данным авторов заявления, агитаторы блока подверглись нападкам днем 15 сентября: “трое неизвестных, видимо выпивших, угрожая, требовали прекратить распространение информационных материалов избирательного блока «КУЧМА». Особое недовольство у последних вызывала надпись-призыв голосовать за Виктора РАЗВАДОВСКОГО - №5 в избирательном списке блока”.

Один из агитаторов сообщил об этом инциденте в правоохранительные органы. Работники милиции отреагировали на телефонный звонок оперативно и задержали двоих из трех агрессоров.

"Если в действительности окажется, что закон один для всех - его нарушители понесут предусмотренное за такие противоправные методы убеждения наказание”, - сказано в заявлении пресс-службы областной организации блока.

Не “желая в дальнейшем никому ненужных жертв”, Житомирский областной штаб избирательного блока «КУЧМА» просит всех жителей области воздержаться от подобных действий в отношении какого-либо субъекта избирательного процесса.

В УМВД Украины в области УНИАН подтвердили факт задержания упомянутых лиц, которые, угрожая, требовали прекратить распространение информационных материалов блока «КУЧМА» в Коростышеве 15 сентября.