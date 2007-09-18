Янукович: ну, это нормальные люди делают, или нет?

Премьер-министр, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что в случае руководства правительством за следующие пять лет изменить отношение мира к Украине к лучшему.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера поздно вечером во время прямого эфира на Житомирском областном телевидении.

"Украине нужна спокойная жизнь. За пять лет мы изменим жизнь людей к лучшему, мы изменим лицо страны, мы изменим отношение мира к Украине к лучшему", - подчеркнул лидер "регионалов".

"А если мы поработаем 10 лет, то мы сделаем вдвое больше", - отметил политик.

Он в который раз выразил возмущение по поводу проведения в Украине внеочередных выборов: "где есть еще в мире в развитых странах, чтобы выборы были почти ежегодно?".

"Ну, это нормальные люди делают, или нет? И почему за это никто не несет ответственность?", - спросил лидер Партии регионов. Он также высказался против "сплошной избирательной потасовки в стране".

В.ЯНУКОВИЧ также спрогнозировал, что досрочные выборы в парламент изменят расстановку политических сил не в интересах "оранжевой команды".