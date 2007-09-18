Богословская проведет пресс-конференцию «Власть и Тимошенко: Украина или руина»

18 сентября 2007 года в 11.00 в пресс-центре Партии регионов (конференц-зал киноцентра «Зоряный» по адресу: г. Киев, ул. Московская, 31/33) состоится пресс-конференция кандидата в народные депутаты от Партии регионов Инны Богословской на тему «Власть и Тимошенко: Украина или руина».

Аккредитация проводится до 10.00 18 сентября 2007 года по телефонам: 594-63-42, 594-63-57.

Пресс-служба Партии регионов