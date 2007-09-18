Сегодня КС начнет рассмотрение представления Ющенко
09:19, 18 сентября 2007Политика
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Судья-докладчик – Дидкивский
Сегодня, 18 сентября, Конституционный Суд Украины на пленарном заседании начнет в форме безотлагательного конституционного производства рассмотрение дела по конституционному представлению Президента Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений частей девятой, десятой, восемнадцатой статьи 102 (прим.) Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" от 25 марта 2004 года № 1665-ІV.
Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Конституционного Суда Украины, судья-докладчик по делу – Анатолий ДИДКИВСКИЙ. Заседание КС начнется в 10.00.
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