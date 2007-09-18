О чем мечтает Янукович

Премьер-министр Украины лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ мечтает, чтобы "в Украине, в конце концов, прекратились выборы".

Об этом он заявил во время прямого эфира на Житомирском областном телевидении, приветствуя жителей области из 70-летием образования Житомирщины, которое будет отмечаться на этой неделе.

"Я мечтаю, когда, в конце концов, в нашем государстве прекратятся выборы. Они уже поднадоели всем, и мне не меньше, чем вам", - сказал лидер "регионалов".

При этом он пожелал жителям Житомирской области стабильности и чтобы украинцы избирали власть раз в пять лет и давали возможность этой власти работать, "а затем отчитываться, чтобы можно было делать выводы о том, что она сделала для людей".

"И такая система даст нам возможность планировать свое будущее, такая система позволит внедрить в Украине принцип преемственности власти, то есть, чтобы не было так, что одни начали там что-то строить, а вторые - разрушают, а третьи пришли и не знают, что им делать, потому что знают, что их скоро также снимут из работы. И эта борьба за кресла продолжается, от чего страдает украинский народ", - сказал В.ЯНУКОВИЧ, пожелав стабильности Житомирской земле и в Украине в целом.

При этом он отметил, что 30 сентября "расставит все точки над і", поскольку украинцы уже знают, чего стоит каждый политик. "Выборы заканчиваются, а жизнь продолжается", - сказал лидер В.ЯНУКОВИЧ.