Тимошенко назвала фамилию нового министра обороны?
или Как быстро реформироватиь армию...
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что министр обороны, который будет блокировать перевод армии на контрактную основу, не имеет шансов на то, чтобы работать в новом правительстве.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в Сумах.
«Тот министр обороны, который не будет разделять концепцию нового правительства по переводу армии на контрактную основу и создание действительно профессиональной боеспособной армии, он просто не имеет шансов на то, чтобы быть во власти», - сказала лидер БЮТ.
Она также сообщила, что идея о переходе Вооруженных Сил на контрактную основу сформировалась в результате того, что «мы собрали команду, которая хорошо знает военное дело, и в ее состав входит Николай ПЕТРУК, бывший командующий Сухопутными войсками, - а это 62% армии».
«Именно эти люди разрабатывали данную концепцию», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, Блок Юлии Тимошенко взял на себя обязательство отменить с января 2008 года призыв на срочную воинскую службу, а до 2009 года перевести армию на профессиональную основу.
5 августа министр оброни Украины Анатолий ГРИЦЕНКО на пресс-конференции в УНИАН выразил надежду, что будет найдена общая с БЮТ позиция относительно перехода на контрактную армию.
“Я, со своей стороны, сделаю все, чтобы это не было проблемой .... Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО – УНИАН), когда была главой правительства, обязалась и выполняла программу Президента “10 шагов навстречу людям”. Так же она в письменном виде обязалась совместно с блоком НУ-НС выполнять положения этой программы”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.
Он напомнил, что программа “10 шагов навстречу людям” предусматривает, что переход на контрактную армию состоится в конце 2010 года.
Кроме того, находясь сегодня, 17 сентября, на Ривненском общевойсковом полигоне, министр отметил, что какие-либо инициативы политических сил по реформированию армии и оборонной политики должны согласовываться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.