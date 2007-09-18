Тимошенко назвала фамилию нового министра обороны?

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что министр обороны, который будет блокировать перевод армии на контрактную основу, не имеет шансов на то, чтобы работать в новом правительстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в Сумах.

«Тот министр обороны, который не будет разделять концепцию нового правительства по переводу армии на контрактную основу и создание действительно профессиональной боеспособной армии, он просто не имеет шансов на то, чтобы быть во власти», - сказала лидер БЮТ.

Она также сообщила, что идея о переходе Вооруженных Сил на контрактную основу сформировалась в результате того, что «мы собрали команду, которая хорошо знает военное дело, и в ее состав входит Николай ПЕТРУК, бывший командующий Сухопутными войсками, - а это 62% армии».

«Именно эти люди разрабатывали данную концепцию», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Блок Юлии Тимошенко взял на себя обязательство отменить с января 2008 года призыв на срочную воинскую службу, а до 2009 года перевести армию на профессиональную основу.

5 августа министр оброни Украины Анатолий ГРИЦЕНКО на пресс-конференции в УНИАН выразил надежду, что будет найдена общая с БЮТ позиция относительно перехода на контрактную армию.

“Я, со своей стороны, сделаю все, чтобы это не было проблемой .... Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО – УНИАН), когда была главой правительства, обязалась и выполняла программу Президента “10 шагов навстречу людям”. Так же она в письменном виде обязалась совместно с блоком НУ-НС выполнять положения этой программы”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он напомнил, что программа “10 шагов навстречу людям” предусматривает, что переход на контрактную армию состоится в конце 2010 года.

Кроме того, находясь сегодня, 17 сентября, на Ривненском общевойсковом полигоне, министр отметил, что какие-либо инициативы политических сил по реформированию армии и оборонной политики должны согласовываться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.