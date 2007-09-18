Где и когда будут лидеры НУ-НС (расписание на неделю)

Председатель политсовета блока «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО с 18 по 23 сентября в рамках тура «Для людей, а не для политиков» посетит Винницкую, Тернопольскую, Волынскую, Ровенскую и Житомирскую области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НУ-НС, 18 сентября он побывает на митингах в Ямполе (17.30) и Томашполе (19.30), 19 сентября Кириленко посетит Подволочиск (17.30) и Гусятин (19.30).

20-21 сентября, находясь на Волыни, В.КИРИЛЕНКО посетит Владимир-Волынский, Локачи и Маневичи. В пятницу в 19.30 он вместе с другими лидерами блока проведет митинг в Луцке.

В субботу аналогичный митинг состоится в Ровно (19.00), перед этим В.КИРИЛЕНКО посетит Здолбунов (14.00) и Дубно (17.00).

В воскресенье, 23 сентября, находясь в Житомирской области, председатель политсовета блока побывает в Радомышле (15.00) и Малине (17.00). В самом Житомире совместный митинг состоится в тот же день в 19.00.

В предвыборном туре принимают участие также кандидаты в народные депутаты НУ-НС от Николай КАТЕРИНЧУК, Ольга ГЕРАСИМЬЮК и Руслан КНЯЗЕВИЧ, которые 18-23 сентября посетят те же области.