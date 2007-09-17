ЦИК отменила регистрацию двух кандидатов от БЮТ

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию двух кандидатов в народные депутаты от БЮТ и одного от блока «Всеукраинская громада».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня во время заседания ЦИК.

В частности, как сообщила заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЁРНАЯ, в ЦИК поступило заявление от БЮТ с просьбой отменить регистрацию кандидатов в народные депутаты Василия СОБЧЕНКО (№113) и Андрея ВОЛИКА (№119) на основании решения совета БЮТ от 14 сентября.

В то же время, ЦИК отменила регистрацию Петра ВЕГЕРЫ как кандидата в народные депутаты от блока «Всеукраинская громада» на основании его личного заявления.