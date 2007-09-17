УНИАН, телеканал ”СІТІ” и FM 106 предлагают жесткий разговор

Информагентство УНИАН совместно с Радио FM 106 начало новый проект «Без сантиментов – разговор с Мыколою Вереснем».

Радио FM 106, которое раньше называлось «Взрослым», проводит ребрендинг, отказываясь от музыкального формата в стиле «шансон» в сторону серьезного СМИ. Новый проект - подтверждение этому.

Передача предполагает пятнадцатиминутные интервью в жесткой, динамичной манере, взятые известным телевизионным и радиожурналистом у известных людей. Манеру ведущего в новом проекте уже испытали на себе Немцов, Пинзеник, Гавриш, Бенюк.

Генеральный директор УНИАН Олег Наливайко сообщил также, что одновременно с записью на FM 106 передача с Вереснем будет транслироваться на телеканале «CITI», имеющим столичное покрытие.

Пока же слушайте FM 106 в промежутках с 12.00 до 13.00, с 15.00 до 16.00 и с 18.00 до 19.00. Более подробно о новом проекте читайте на сайте УНИАН в ближайшее время.