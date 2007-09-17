Луценко считает, что Мороз превратил бы страну в колхозное собрание

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО выступает за укрепление "президентской вертикали" в системе ветвей государственной власти.

Об этом сообщает пресс-служба блока НУ - НС.

«Я долго колебался между идеями Александра МОРОЗА о парламентаризме и идеями Виктора ЮЩЕНКО о разумном усилении президентской вертикали, и сейчас склоняюсь ко второму», - цитирует его слова с интервью «Главреду» пресс-служба НУ - НС.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, идеи А.МОРОЗА продемонстрировали себя «в сплошном хаосе и безответственности на торговой площадке, в которую превратили Верховную Раду».

«Представить себе такой же парламентаризм в областях - означает превратить всю страну в колхозные собрания, где что-то будет решаться», - добавил он.

Ю.ЛУЦЕНКО убежден, что «Президент должен иметь вертикаль, которая сбалансирует партийный интерес в советах всех уровней».

«Эта вертикаль, конечно, не должна восстанавливать авторитаризм времен КУЧМЫ, но должны быть префекты – люди, которые влияют на соблюдение общенациональной политики с учетом интересов граждан, проживающих на данной территории, которые будет выражать представительская ветвь власти», - отметил лидер НУ - НС.