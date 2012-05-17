Янукович создал Конституционную Ассамблею

Как сообщает пресс-служба Президента, этим указом глава государства создал Конституционную Ассамблею как специальный вспомогательный орган при Президенте Украины, главной целью создания и деятельности которого является подготовка законопроекта (законопроектов) о внесении изменений в Конституцию Украины.

Президентом Украины были утверждены Положение о Конституционной Ассамблее, а также ее персональный состав. По предложению Научно-экспертной группы по подготовке Конституционной Ассамблеи Председателем Конституционной Ассамблеи назначен Леонид Кравчук - Президент Украины в 1991-1994 годах. Директор Института государства и права имени В.М.Корецкого НАН Украины Юрий Шемшученко назначен заместителем Председателя, а Советник Президента Украины - Руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации АПУ Марина Ставнийчук - секретарем Конституционной Ассамблеи.

Конституционная Ассамблея образована в составе 94 человек.

В состав Конституционной Ассамблеи вошли представители от депутатских фракций и групп в Верховной Раде Украины, политических партий, Национальной академии наук Украины, национальных отраслевых академий и академических научных учреждений, других научных учреждений и высших учебных заведений, профильных общественных организаций и независимых экспертно-аналитических центров, которые в установленном Концепцией формирования и организации деятельности Конституционной Ассамблеи порядке внесли Президенту Украины до 16 апреля 2012 года свои предложения. 34 человека из числа ученых, общественных и политических деятелей были включены в состав Конституционной Ассамблеи по предложению Научно-экспертной группы по подготовке Конституционной Ассамблеи.