Янукович рассказывает про великий грех и как помаранчевые не давали ему жить

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призывает политиков не обманывать простых украинцев. Об этом он заявил сегодня, выступая перед избирателями в Житомирской области.

"Большой грех - обманывать простых людей. Ни политики, ни чиновники не должны этого делать, потому что именно благодаря простым людям они пришли к власти", - отметил лидер Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, он также сообщил, что в Украине сейчас происходит сплошной обман избирателей, за который участники избирательной гонки будут отвечать 30 сентября на выборах в парламент.

"Простые украинцы дали политикам в руки власть, а они их обманывают. Поэтому я считаю, что 30 сентября эти политики будут за все отвечать, хотя люди, о которых я говорю, не знают даже такого слова, как ответственность. Они его выбросили из своего лексикона и забыли", - сказал В.ЯНУКОВИЧ. При этом он также уточнил, что имеет в виду, прежде всего, своих политических оппонентов из "помаранчевого лагеря".

"Вы помните, как "помаранчевые" перессорились между собой и начали один одного обвинять в коррупции? Я это хорошо помню, хотя мне тяжело было на это смотреть, потому что они не давали мне жить на моей родной земле, преследовали меня, мою семью и моих единомышленников", - отметил лидер "регионалов".

Также В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что упомянутые им уроки истории его и возглавляемую им политическую силу "многому научили". Так, в частности, он убежден, что политические лидеры не должны слишком увлекаться борьбой за власть, "вступая в борьбу за Украину, в которой победить никогда и никому не удавалось".