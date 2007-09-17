Президент помиловал 117 осужденных

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ о помиловании 117 осужденных.

Как сообщает Служба Секретариата Президента Украины по вопросам помилования, при этом удовлетворено 243 ходатайства граждан и народных депутатов Украины.

В числе помилованных 31 женщина и 86 мужчин. Из них – 4 человека преклонного возраста, 6 инвалидов, 2 участника войны, трое пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 10 многодетных, 58 – молодые люди и др.

Президент Украины с начала 2007 года подписал 8 указов о помиловании 712 лиц. Из них 467 осужденным основная мера наказания сокращена, 245 осужденных от дальнейшего отбывания основной или дополнительных мер наказания освобождены.