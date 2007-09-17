Регионалы собрали три миллиона подписей в поддержку референдума

Партия регионов собрала три миллиона подписей в поддержку всенародного референдума.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, сегодня в Центральный избирательный штаб Партии регионов наконец поступили из всех областей, районов, крупных и малых населенных пунктов государства подписи граждан Украины в поддержку инициированного «регионалами» референдума. После тщательного подсчёта и проверки подписей было подтверждено, что общее количество подписей вплотную приблизилось к трем миллионам.

Организаторы приняли решение, чтобы три миллиона первая подпись была поставлена именно там, где и была впервые обнародована инициатива Партии регионов – на Майдане Незалежности в Киеве.

Как говорится в сообщении, к этому знаковому событию, привлекшему к себе внимание не только многочисленных сторонников Партии регионов, представителей средств массовой информации, но и простых киевлян, был приурочен митинг, на котором выступили народные депутаты, члены парламентской фракции Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО, Михаил ЧЕЧЕТОВ и Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

В своем выступлении Ю.МИРОШНИЧЕНКО, в частности, сказал: «Сегодня прошло всего десять дней с того момента, как мы встретились вместе с вами здесь, на этом Майдане, на том месте, где зарождалась украинская демократия, на том месте, где проходили когда-то мероприятия молодых студентов киевских вузов, которые боролись за независимость, которые говорили, что необходимо, чтобы Украина была достойной, первой среди равных стран, которые являются развитыми в демократическом мире. И мы совсем не случайно именно здесь начали сбор подписей за проведение всеукраинского референдума».

По его словам, «этот референдум - не только воля Партии регионов. Это референдум, который стал следствием наших многочисленных встреч с гражданами Украины. Ведь на встречах нам ставят вопрос, будем ли мы иметь возможность в будущем, чтобы каждый гражданин мог общаться в своем родном государстве на своем родном языке».

«Ни для кого не секрет, - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО, - что для многих граждан Украины именно русский язык является родным. И именно поэтому мы поставили первым вопросом референдума не преобладания русского языка над украинским. Мы поставили вопрос, согласны ли вы, чтобы украинский и русский языки были государственными в нашей стране. Чтобы все граждане, которые проживают на территории Украины, могли общаться со всеми государственными органами на своем родном языке. Ведь сегодня, особенно люди старшего возраста, преклонных лет, которые не владеют письменным украинским языком, фактически не могут обратиться ни в государственные органы, ни в суд, ни в любые органы самоуправления. Потому что единственный язык, на котором государство ведет общение с гражданами, – это украинский».

По словам Ю.МИРОШНИЧЕНКО, “второй, не менее важный вопрос, это вопрос, связанный с подконтрольностью власти, и особенно местной. Потому что 95% всех вопросов, которые ставят граждане, относятся к компетенции и касаются деятельности именно местных государственных администраций. Там и дороги, там и образование, там и все вопросы, которые обязаны решать руководители местных администраций, но которые этого, как правило, не делают, пользуясь тем обстоятельством, что они не являются подконтрольными гражданам Украины и назначаются из центра Президентом”.

«Третий вопрос, который мы предлагаем вынести на всенародный референдум, – проблема внеблокового статуса нашего государства – тоже, бесспорно, является очень важным. А еще он является таким, который дискутируется уже давно. Впрочем, мы хотели бы напомнить, что он уже было в свое время решен. Ведь в Декларации о государственном суверенитете, в частности, в статье 17 записано: «Украина является постоянно нейтральным государством, которое не является членом ни одного из военных блоков». Поэтому, повторяю, этот вопрос уже был определен. Но, к сожалению, политики в течение всех 16 лет не внесли еще в Конституцию соответствующего положения…», - заметил Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

«Именно эти три вопроса, которые очень волнуют наших граждан, мы и предложили на всеукраинский референдум. Во всех уголках Украины, независимо от того, Восток это или Запад, Юг или Север, люди очень активно обсуждают предложенные вопросы, и многие оставляют подписи в поддержку референдума», - рассказал он.

По словам Ю.МИРОШНИЧЕНКО, «сегодня вы видите коробки с уже собранными подписями. Они уже собраны по всей Украине три миллиона. По сути дела, мы уже имеем основания обращаться к Президенту Украины с тем, чтобы он объявлял всеукраинский референдум по народной инициативе. Но, вместе с тем, видя, что есть еще очень много людей, готовы поставить свои подписи, видя то, что эти вопросы волнуют украинский народ, мы продлеваем сбор подписей. И я убежден, что их будет собрано не менее 9 миллионов. Я убежден, что подавляющее большинство граждан Украины на всеукраинском референдуме скажет «Так!» всем трем вопросам. Я убежден, что тогда, когда мы будем вносить изменения в Конституцию (а об этом говорит практически каждый субъект избирательного процесса), именно эти вопросы будут стержнем конституционных изменений, а не распределение власти, не ее «дерибан» между Президентом, Верховной Радой, Кабинетом Министров. Замечу также, что политики, получив результаты всенародного волеизъявления, должны не дискуссии вести между собой, а выполнять волю народа. То есть вносить те изменения, которые в первую очередь улучшат жизнь простого украинца».

Именно так, - сказал он, - понимает свою деятельность Партия регионов, именно так мы делаем, когда работаем в Верховной Раде, когда работает наше правительство, когда работает каждый из членов нашей партии, общаясь с гражданами. Шаг за шагом мы пытаемся улучшить жизнь наших сограждан, и в первую очередь, повторяю, простых украинцев. Именно так мы работаем, именно так мы и будем работать, и именно так, я убежден, должен делать каждый из украинских политиков».