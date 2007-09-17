БЮТ обнаружил 19 тысяч ”псевдолиц”

Представители БЮТ в городе Мариуполе обнаружили, что вариант списка избирателей, который направляется на утверждение в Центральную избирательную комиссию, содержит большое количество людей с почти одинаковыми фамилиями, именами, отчествами, адресами и даже датами рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе одного из лидеров БЮТ Николая ТОМЕНКО, по словам экспертов в сфере избирательного права, если проанализировать тот вариант документа, который может быть направлен в ЦИК, то речь идет , по меньшей мере, о 19 тысячах „псевдолицах”.

По мнению Н.ТОМЕНКО, если подобная практика составления списков избирателей с „мариупольскими двойниками” характеризует не только этот город, “то стоит ожидать возможную масштабную подготовку к фальсификациям с избирательными списками”.

Он сообщил, что эти документы БЮТ передает в ЦИК и надеется на тщательную проверку не только этого факта, но и всех списков избирателей, которые будут утверждаться Центральной избирательной комиссией.