Экс-посол Чехии: Янукович может стать «боксерской грушей» для Путина

Шеф чешской дипломатии Карл Шварценберг считает, что бойкот будет подталкивать Киев в объятия путинской Москвы. Об этом в интервью Немецкой волнесказал экс-посол Чехии в Украине Павел Маша. Однако дипломат не исключает, что позиция Шварценберга может и измениться, поскольку "Шварценберг - дипломат весьма трезвый и понимает, что вместе со своими единомышленниками он меньшинство в Евросоюзе. Должны учитывать и то, что Шварценберг является большим критиком президента Вацлава Клауса, а последний одним из первых бойкотировал крымский саммит".

Характеризуя политику евросоюзного большинства относительно сегодняшней Украины, Маша сказал:

"Отношение ЕС как совокупного образования в Украине неустойчивое и зависит от того, какой политике отдает предпочтение та или иная страна: политике кнута или политике пряника, конечно, отражается на позиции Европейской комиссии.

Возьмите, например, дискуссию вокруг визита в Брюссель Николая Азарова. «Европрезидент» Герман ван Ромпей заявил, что украинскому премьеру посоветовали «оставаться дома» и не ехать в Брюссель. Казалось бы, «кнут», как должен быть... Но тут же брюссельские чиновники показывают «пряник»: мол, господин Ромпей не уточнил, какой именно визит Азарова он имеет в виду.

Должен сказать, что политика «кнута и пряника» не всегда дает ожидаемый эффект, но в данном случае имеет шанс на успех. Если «одиночный боец» Янукович ничего не понимает, а это один из его последних шансов, то он останется на «футбольном поле» или на «ринге» - назовите как хотите - один. В худшем случае может стать боксерской грушей для своих московских партнеров".