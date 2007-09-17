Гриценко дает 100 тысяч процентов, что идея Тимошенко провалится

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что любые инициативы политических сил по реформированию армии и оборонной политики должны согласовываться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам на пресс-конференции на Ривненском общевойсковом полигоне.

«В Украине нет и не будет армии «Нашей Украины», или Партии регионов, или БЮТ, или кого-то другого, так же в нашем государстве не будет военной политики «Нашей Украины», или Партии регионов, или БЮТ – будет единая украинская армия и будет единая оборонная политика», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Эта оборонная политика имеет шанс быть реализованной только тогда, когда она поддерживается парламентом, правительством, и главное - Президентом как Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Украины», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что большая часть заявлений политических сил являются необоснованными, и эти заявления не будут реализованы. В частности, министр подчеркнул, что это касается прекращения с 1 января призыва на срочную воинскую службу, увеличения денежного обеспечения лейтенанта до тысячи долларов.

Министр обороны отметил, что В.ЮЩЕНКО взял на себя обязательство на 5 лет раньше, чем планировалось при Президенте Леониде КУЧМЕ, перейти на контрактную армию – сделать не до конца 2015 года, а до конца 2010.

«Это очень сложная задача для всего государства – не только для Министерства обороны, а для всех министерств и местных органов власти, и в целом украинского общества», - сказал А.ГРИЦЕНКО, пообещав, что эта задача будет выполнена.

Он отметил, что переход на контрактную армию с 1 января 2008 года является авантюрой и не может быть выполнен. «Призывы перейти на контракт с 1 января 2008 года имели бы своими последствиями развал армии нынешней и дискредитацию идеи создания профессиональной армии – этого никто не допустит. Я даю не то что 100%, а 100 тысяч процентов», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

*** Министр обороны Украины А.ГРИЦЕНКО прибыл на Ривненский общевойсковой полигон для наблюдения за активной фазой второго этапа самого масштабного в этом году стратегического командно-штабного учения Вооруженных Сил Украины по оперативному обеспечению и логистике “Артерия – 2007”.

Как сообщал УНИАН, Блок Юлии Тимошенко взял на себя обязательство отменить с января 2008 года призыв на срочную воинскую службу, а до 2009 года перевести армию на профессиональную основу.