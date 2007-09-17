Тимошенко призывает пойти в церковь и снять порчу

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает людей не голосовать за Партию регионов, поскольку председатель этой партии Виктор ЯНУКОВИЧ и экс-президент Украины Леонид КУЧМА – это одна команда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом лидер блока сказала, выступая на митинге в Ахтырке Сумской области.

«Именно Виктора ЯНУКОВИЧА КУЧМА пытался привести на должность Президента как своего наследника, и именно ЯНУКОВИЧ как премьер-министр восстановил все льготы КУЧМЕ, которые я отменила в правительстве в 2005 году», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Поэтому не голосуйте за Партию регионов, а лучше пойдите в церковь и снимите эту порчу», - призвала лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что не стоит верить в то, что после досрочных выборов власть не изменится, что парламент останется таким, как был всегда.

«Как минимум дедушки МОРОЗА уже не будет, эта тема закрыта. Сегодня в тех областях, где СПУ могла получить 15% голосов, на слово «Мороз» люди реагируют аллергией, они покрываются сыпью и руки трясутся. Потому что такого обмана людей со стороны политиков страна никогда не видела», - сказала лидер БЮТ.