Выборы еще не начались, а милиция уже возбудила 6 уголовных дел

Сотрудники Министерства внутренних дел Украины зафиксировали 70 фактов правонарушений, которые были выявлены в ходе предвыборной кампании, и возбудили 6 уголовных дел. Об этом сегодня в Киеве на координационном совещании с участием руководства МВД и руководителей региональных управлений сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАТХУТДИНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в частности, органами МВД было возбуждено три уголовных дела по ст. 296 (Хулиганство), одно по ст. 185 (Кража), одно по ст. 187 (Разбой) и одно по ст. 357 (Злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.