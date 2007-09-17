Литвин о своих оппонентах: пусть боятся, правильно делают

Лидер Блока Литвина Владимир ЛИТВИН подчеркивает, что его меньше всего волнуют разговоры о том, кто является спонсором созданного им блока. Об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе (Крым), комментируя по просьбе журналистов заявления отдельных представителей Партии регионов о том, что «Блок Литвина» создан и финансируется Секретариатом Президента, чтобы на выборах отобрать голоса избирателей у «регионалов».

«Это меня меньше всего волнует, эти заявления, - сказал В.ЛИТВИН. - Потому что с другой стороны – со стороны «оранжевого» лагеря звучат (заявления – УНИАН), что финансируют и создавали меня «Регионы».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЛИТВИНА, раз такие заявления звучат, как со стороны «оранжевых», так и со стороны «бело-голубых», значит возглавляемый им блок «боятся». «Раз говорят – значит, боятся. Пусть боятся, правильно делают», - отметил лидер Блока Литвина.

«Я уже говорил в отношении финансирования – финансируйте все, я буду публично перед вами принимать эти деньги и сразу передавать их в детские дома», - сказал В.ЛИТВИН, добавив, что, когда у политиков «нет мозгов придумать что-нибудь другое, они говорят о каких-то тривиальных вещах».

Напомним, на минувшей неделе лидер Крымской организации Партии регионов, народный депутат Верховной Рады Украины V созыва Василий КИСЕЛЕВ заявил, что Блок Литвина и Блок УРА созданы Секретариатом Президента с тем, чтобы отобрать на выборах голоса у «регионалов».