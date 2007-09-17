ЦИК зарегистрировала уже 880 наблюдателей на выборах 30 сентября

По состоянию на 17 сентября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 880 официальных наблюдателей от 7 стран и 10 международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, в частности, 88 наблюдателей зарегистрированы от 7 стран: Республики Индонезия - 3 человека, Соединенных Штатов Америки - 4; Соединенного Королевства Великобритания и Северная Ирландия – 3; Российской Федерации - 52; Республики Польша - 19; Республики Беларусь - 4; Королевства Швеция - 3 человека.

От 10 международных организаций зарегистрированы 792 наблюдателя. Уже получили статус официальных наблюдателей представители международных организаций, в частности: Международная общественная организация содействия развитию избирательных технологий «За справедливые выборы» для 285 человек; Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – 246 человек; Европейская сеть организаций, наблюдающих за выборами (ЕНЕМО) – 31 человека; Международный Республиканский Институт – 39 человек; Национальный Демократический Институт Международных Отношений – 33 человек; Всемирный Конгресс Украинцев – 8 человек, Американский Центр международной Профсоюзной Солидарности – 2 человек, Украинский Конгрессовый Комитет Америки – 90 человек, Международный общественный фонд содействия общественному контролю за справедливыми выборами «Наблюдатель» – 56 человек, Канадско-Украинский Фонд – 2 человек.

В настоящее время на проработке в ЦИК находятся документы еще 7 международных организаций и 6 иностранных государств.

***2 августа в соответствии с Законом Украины «О выборах народных депутатов Украины» Центральная избирательная комиссия своим постановлением утвердила Разъяснение о порядке регистрации и статуса официальных наблюдателей от иностранных государств, международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года.

Согласно Разъяснениям предложения о регистрации официальных наблюдателей подаются иностранными государствами, международными организациями в ЦИК непосредственно или через Министерство иностранных дел до 19 сентября 2007 года включительно. Комиссия принимает решение о регистрации официальных наблюдателей от иностранных государств, международных организаций не позже 24 сентября 2007 года включительно.