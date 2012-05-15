Врач Тимошенко Хармс возвращается в Берлин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове, где проходит лечение Ю.Тимошенко, заявил журналистам сам Л.Хармс.

«Я не буду находиться здесь все время. Запланирована смена меня другим коллегой», - сказал он.

Л.Хармс заметил, что ему на смену приедет женщина-врач. Однако немецкий медик не сообщил, когда именно состоится ротация.

«Это было запланировано с самого начала. Ни один врач «Шарите» не может поехать на несколько недель. Поэтому у нас есть система ротации», - подчеркнул Л.Хармс.