Рудьковский снова лезет на рожон - теперь с Черноморским флотом РФ

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ считает, что пока Черноморский флот РФ находится в Севастополе, в Крыму будет стабильность и спокойствие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.РУДЬКОВСКИЙ заявил в „прямом эфире” Севастопольской региональной государственной ТРК вчера вечером. По словам министра, он „уверен, что до тех пор, пока в Севастополе стоит российский флот - может кому-то из националистов это не понравится, в Крыму будет стабильность и спокойствие. Как только выведут флот, не дай Бог, сразу же появятся те процессы, которых мы не ожидали”.

Поэтому, считает Н.РУДЬКОВСКИЙ, если на будущих президентских выборах будет избран Президент, который будет поддерживать этот курс, “можно будет продолжить контракт пребывания российского флота в Севастополе”.

По мнению Н.РУДЬКОВСКОГО, Севастополь получает больше дивидендов от российского флота, чем кто-либо: высокая заработная плата, инвестиции России в инфраструктуру. “В конце концов, - сообщил министр, - я дал задание своим транспортникам: все вопросы, которые касаются транспортного передвижения, спорных территорий и тому подобное, отвести в сторону. Я считаю, что на порядок больше задач, которые мы можем вместе эффективно решать, чем из-за трех маяков устраивать потешные учения”. При этом Н.РУДЬКОВСКИЙ выразил убеждение, что “у нас есть нормальная перспектива те задачи, которые стоят перед нами, решить вместе”.