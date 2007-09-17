Яценюк: в Украине скоро будет новый премьер

Министр иностранных дел Украины, третий номер в списке блока “Наша Украина – Народная самооборона” Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что в Украине скоро будет новый премьер-министр и прибавил, что сегодня есть все основания для сотрудничества и улучшения работы с Россией.

На этом он акцентировал в эфире телеканала 1+1, комментируя назначение Виктора ЗУБКОВА главой правительства Российской Федерации.

“То, что в Российской Федерации новый премьер – это хорошо, ведь в Украине тоже скоро будет новое правительство”, - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Президент России Владимир ПУТИН подписал указ о назначении В.ЗУБКОВА главой правительства РФ.

Его кандидатура была внесена Президентом в нижнюю палату Госдумы в среду, 12 сентября, после выхода в отставку предыдущего главы правительства Михаила ФРАДКОВА.