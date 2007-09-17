Тимошенко пообещала не свергать Ющенко

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко выступает против проведения досрочных выборов президента.

"Нет, мы не пойдем на такой вариант", - заявила она в воскресенье в интервью телеканалу "Интер", отвечая на вопрос, пойдет ли БЮТ на досрочные президентские выборы, если в результате парламентских окажется в меньшинстве.

"Мы считаем, что президент страны избран общенационально, избран честно, и он должен завершить свой срок, как это предусмотрено Конституцией", - подчеркнула Тимошенко.

Она также заявила, что БЮТ не будет обжаловать результаты парламентских выборов в целом.

"Досрочные выборы имели целью прекратить политический кризис, а не начать второй и третий круг политического кризиса. Поэтому на отдельных участках, возможно, мы и можем обжаловать результат. Но в целом, как изберет народ, мы подчинимся", - подчеркнула Тимошенко.

Украинская правда