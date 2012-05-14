«Народная самооборона»: главврач выписал Луценко догнивать в тюрьме

«Главному врачу Больницы скорой медицинской помощи г. Киева Александру Ткаченко следует отмыть грязную совесть после его лживых заявлений в адрес больного экс-министра внутренних дел Юрия Луценко», - говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы партии.

Как утверждают авторы заявления, «А.Ткаченко в очередной раз солгал, комментируя состояние здоровья Юрия Луценко. В своем комментарии он отмечает, что «у Луценко нет острого вирусного гепатита. А ТТV не связан с каким-то заражением. Разница между ТТV и гепатитом С такая же, как между березой и дубом. Заявления родственников о наличии у него вирусного гепатита С не соответствуют действительности».

В связи с этим в «Народной самообороне» напомнили главврачу А.Ткаченко, что «12 апреля 2012 жена Ирина Луценко, а также адвокат Игорь Фомин заявили о сокрытии на протяжении восьми месяцев от Луценко и его защитников диагноза «вирусный гепатит TTV», который был поставлен экс-министру еще 19 сентября 2011 года». В партии отметили, что общественности были предъявлены результаты исследования, где четко было выделено наличие в крови Ю.Луценко вирусного гепатита TTV.

"Своим заявлением главврач Ткаченко делает смещение акцентов на гепатит С, о котором никоим образом не говорила защита Луценко. Это говорит о том, что, зная о болезни экс-министра, главный врач больницы, вопреки здравому смыслу и клятве Гиппократа, выписывает больного обратно в тюрьму догнивать, а не оставляет его лечиться ", - заявляют в пресс-службе" Народной самообороны".