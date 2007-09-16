Ющенко призывает украинцев голосовать, как подскажет совесть

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинцев на выборах 30 сентября голосовать, как подскажет совесть. Об этом он заявил, выступая на митинге лидеров блока «Наша Украина - Народная самооборона» перед жителями Ивано-Франковска, в котором приняло участие около 20 тысяч человек, передает корреспондент УНИАН.

«Я не буду говорить голосовать за тех, или за тех, поскольку вы свободные люди… Я убежден, что никто ни из областной администрации, ни из районной не будет давать указаний, за кого голосовать», - сказал Президент.

Анализируя предпосылки, ставшие причиной для роспуска Верховной Рады V созыва В.ЮЩЕНКО отметил, что лица, получившие статус народных депутатов и сформировавшие правительство, начали узурпировать власть, что в конце концов привело к появлению в Украине тоталитарного режима.

Что касается оранжевой революции и ее последствий, Глава государства отметил, что «ни одна революция изменений не дает сразу. Революция дает шанс для изменений». В контексте отмеченного Президент сказал, что политики, пришедшие к власти после победы оранжевой революции, получили должности и возможности работать на этих должностях на благо Украины, «но кому-то этого показалось маловато ради своих интересов».

Однако, по словам Президента, оранжевая политическая сила, которая сегодня идет в парламент, «очистилась». И поэтому «украинцы должны знать, кто есть кто в украинской политике, должны знать, кто есть демократическая сила».

В то же время, в своем выступлении В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что выборы, которые состоятся 30 сентября, «это - время для изменений в Украине». При этом он заверил: «Безусловно, мы уже не вернемся во вчерашний день, потому что у нации, вышедшей на Майдан (имеется в виду оранжевая революция – УНИАН)… имеет большое сердце к стремлению свободы».