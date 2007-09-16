Янукович: мы скажем всем «нет!» и победа будет за нами

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призывает избирателей Крыма обеспечить явку на выборах 30 сентября на уровне 80 %.

Как сообщает корреспондент УНИАН, с таким призывом В.ЯНУКОВИЧ выступил сегодня в Симферополе на митинге сторонников Партии регионов.

«Осталось всего 2 недели (до выборов – УНИАН), давайте сделаем так, чтобы Крым проголосовал как минимум 80 %», - сказал лидер Партии регионов.

Он считает, что «в Крыму живут люди, которых невозможно обмануть или купить».

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что в течение ближайших двух недель он планирует встретиться с жителями Житомира, Винницы, Черкасс, Кировограда, Днепропетровска, Луганска, Одессы, Николаева, Херсона, Хмельницкого и Харькова. «Это все люди, которые с нами. Мы скажем всем «нет!» (остальным политическим силам – УНИАН) и победа будет за нами», - подчеркнул он.