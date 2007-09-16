Тимошенко собирает коллекцию черного пиара

Юлия Тимошенко собирает коллекцию печатной продукции черного пиара и после выборов хочет сделать экспозицию того, как Партия регионов «выполняла задекларированный ею кодекс чести».

Об этом Юлия Тимошенко заявила в субботу на пресс-конференции в Керчи.

Она продемонстрировала листовки, которые распространялись в Харькове. На них изображен Юрий Луценко и Юлия Тимошенко с подписью «Палачи Кушнарева».

«Я хочу, чтобы вы понимали, - этот несчастный случай произошел с Кушнаревым на охоте, на которой он был со своими однопартийцами, и один из них «случайно» попал в Кушнарева. И поэтому, безусловно, это трагический случай, но бютовцев на охоте не было. Равно как и «нашеукраинцев», - отметила лидер БЮТ.

Юлия Тимошенко отметила, что это трагическое событие произошло после того, когда Кушнарев организовал процесс создания своей собственной партии, которая должна была называться «настоящие регионы».

Также лидер БЮТ продемонстрировала листовку, которая массовым тиражом распространялась в Одессе. На ней изображен Виктор Ющенко, Юрий Луценко и Юлия Тимошенко с вопросом «Кто отравил Цушко?».

«То есть мы яд замешивали втроем», - отметила Тимошенко и прибавила, что вот такой черный пиар и является примером того, как Партия регионов придерживается на выборах кодекса чести.

Пресс-служба БЮТ