Гриценко: не Виктору Януковичу учить меня принципам морали

Министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ хочет видеть его в отставке из-за того, что он не голосовал за проект бюджета и не дал согласия на проведение митинга на объекте Минобороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока “Наша Украина – Народная самооборона”, комментируя заявление В.ЯНУКОВИЧА в интервью журналу «Корреспондент» о том, что А.ГРИЦЕНКО должен был бы подать в отставку, министр обороны сказал: “Не Виктору ЯНУКОВИЧУ учить меня принципам морали, мужественным поступкам и ответственности. Виктор ЯНУКОВИЧ ни для меня, ни для украинского общества не является неоспоримым моральным авторитетом”.

“Я привык ответственно относиться к своим обязанностям, отвечать за свои поступки и работать на результат. Мне не стыдно за результаты своей деятельности на посту министра обороны, мне не стыдно за свои поступки, свою биографию и свою декларацию о доходах”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Одной из возможных причин, побувших В.ЯНУКОВИЧА заявить о необходимости отставки министра обороны, А.ГРИЦЕНКО считает то, что в ходе избирательной кампании он довольно резко критикует Партию регионов за обещания, которых она реально не сможет выполнить.

А.ГРИЦЕНКО рассказал, что «на заседании правительства, глядя в глаза ЯНУКОВИЧУ и другим членам правительства от Партии регионов» он говорил, что «нужно перестать обманывать людей». “Потому что они обещают одно, а подготовленный ими проект бюджета не предусматривает соответствующих расходов. Я говорил о том, что нужно или перестать обманывать людей, внести кардинальные изменения в проект бюджета на 2008 год и обеспечить ресурсами выполнение тех обещаний, которые они на себя берут”, - сказал министр.

“На этом заседании правительства я был единственным из присутствующих, кто не поддержал проект бюджета, подчеркнул он. - И никогда не поддержу, потому что этот документ не видел и не читал ни один из членов правительства”.

А.ГРИЦЕНКО также отметил, что ему непонятна позиция премьера, “который заставляет поддерживать бюджет, с которым члены правительства даже не имели возможности ознакомиться”. “Если Виктор Федорович хочет иметь полностью подконтрольное ему правительство, которое будет голосовать за любые предложения, которые он будет вносить, то с министром обороны это не выйдет”, - отметил А.ГРИЦЕНКО, добавив, что считает своим долгом “высказывать возражение против тех документов, реализация которых будет иметь негативные последствия для общества”.

“Другой возможной причиной такого резкого заявления я считаю то, что 13 августа я отказал Виктору ЯНУКОВИЧУ и не дал согласия на проведение митинга во время его предвыборного тура в Сумскую область на государственное предприятие министерства обороны “Авиакон” в Конотопе”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

“Это военный объект и на нем необходимо четко соблюдать закон, в том числе и законодательство о выборах”, - отметил А.ГРИЦЕНКО, подчеркнув, что “в Министерстве обороны и в Вооруженных силах будет четко соблюдаться законодательство о выборах. Во всех воинских частях и государственных предприятиях министерства обороны будут выполняться приказы министра обороны”.

“Никаких исключений не будет - закон один для всех”, - подчеркнул он.

А.ГРИЦЕНКО считает, что вместо того, чтобы делать резкие заявления через СМИ, В.ЯНУКОВИЧ должен лично с министром обороны обсудить все вопросы, которые его волнуют. “Я готов с ним обсудить их лично в любом формате, желательно в присутствии СМИ”, - сказал он.