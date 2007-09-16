Мороз уже провел себя в Раду

Председатель Верховной Рады 5-го созыва Александр МОРОЗ поздравил жителей Переяслав-Хмельницкого (Киевская область) с 1100-летием города от имени «нынешней и будущей Верховной Рады».

Как передает корреспондент УНИАН, во время митинга он отметил, что уже сегодня можно приветствовать жителей города от имени действующей и будущей Верховной Рады, «потому что она будет такой же по составу».

А.МОРОЗ подарил городу большую вазу.

Мэр Переяслава-Хмельницкого Иван ЯКИМЕНКО отметил, что этот подарок будет передан в Музей подарков, который создан в городе.

Также на торжествах присутствовала председатель Киевской областной государственной администрация Вера УЛЬЯНЧЕНКО, которая поздравила жителей города с праздником и вручила награды от имени Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и от имени облгосадминистрации. На митинге было зачитано и приветствие Президента по случаю праздника.