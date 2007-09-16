Янукович предлагает дописать на портретах с Ющенко несколько слов

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО нарушил Конституцию, призывая избирателей проголосовать за избирательный блок «Наша Украина – Народная самооборона».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам в Керчи.

«Согласно Конституции, Президент не имеет права принимать участие в агитации за какую-либо политическую силу. Он это делает – используется атрибутика Президента», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов считает, что своим выступлением во Львове на народном вече Президент в очередной раз продемонстрировал, что для него законы не существуют.

«Те портреты, которые развешены по всей стране с Президентом ЮЩЕНКО, где написано «закон для всех», там нужно еще дописать: «а для меня – политическая целесообразность» или «закон - не для меня», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что Партия регионов уже привыкла к тому, что Президент стал на сторону оппозиции. «Мы уже привыкли к тому, что Президент стал Президентом одной части Украины или одной партии», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября на общественно-политической акции “Народное вече”, которое состоялось на центральной площади во Львове В.ЮЩЕНКО призвал поддержать на выборах блок НУ-НС. “Я прошу вас на выборах поддержать мою команду – блок “Наша Украина – Народная самооборона”. Я верю в победу демократии, я верю в победу Украины”, - отметил Президент.