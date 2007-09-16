Луценко: украинцы должны четко видеть, кто есть кто

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО не видит ничего плохого в том, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО публично выражает свое расположение к НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Я считаю это абсолютно правильным», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, объяснив при этом, что, выражая отношение к НУ-НС, Президент дает понять избирателям позицию, которая будет формироваться в Украине после досрочных парламентских выборов.

Также Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что «ни один закон, ни один пункт Конституции не запрещает Президенту показывать свое расположение к той или иной политической силе».

Кроме того, сказал он, украинцы должны четко видеть, кто есть кто сегодня в Украине.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября на общественно-политической акции “Народное вече”, которое состоялось на центральной площади во Львове В.ЮЩЕНКО призвал поддержать на выборах блок НУ-НС. “Я прошу вас на выборах поддержать мою команду – блок “Наша Украина – Народная самооборона”. Я верю в победу демократии, я верю в победу Украины”, - отметил Президент.