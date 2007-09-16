Ющенко призвал политиков не формировать ”падлючие проекты”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что после 30 сентября в парламенте будет сформирована коалиция из национально-патриотических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Глава государства заявил на брифинге для журналистов во Львове во время ХІV книжной виставки-ярмарки «Форум издателей».

“Я убежден, что выход для Украины- в формировании впервые за всю историю демократического большинства. Другого выхода нет. Поэтому я хочу и призываю, чтобы демократические силы прошли богомолье и подали друг другу руку”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, если демократические силы “будут объединяться на том, как им раздадут портфели, то это будет то, что мы имели в прошлом году”.

В.ЮЩЕНКО также призвал политиков не “формировать падлючие проекты, которые бы подкашивали демократию”.