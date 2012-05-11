В Минздраве готовы в любое время взять анализы у Тимошенко

Врачи Министерства здравоохранения Украины готовы в любое время взять анализы биологических материалов у экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Центральной клинической больницей «Укрзализныци» в Харькове, где проходит лечение Ю.Тимошенко, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Толстанов.

«Мы готовы в любое время, когда пациентка согласится, обследовать ее, я имею в виду биологические материалы, поэтому никаких противоречий или отказов со стороны медицинских работников о том, чтобы не обследовать кровь или другие биологические материалы, не существует и не может существовать. Мы готовы сделать это в любое время, как только на это согласится пациентка», - сказал А.Толстанов.

Он отметил, что анализ биологических материалов Ю.Тимошенко может быть проведен в той лаборатории, которую укажет пациентка.

При этом А.Толстанов отметил, что отбор биологических материалов должен делать «медицинский работник» Минздрава.

«Это должен делать обязательно наш медицинский работник, а дальше оно может быть направлено в любую лабораторию, которую пожелает человек. На сегодняшний день фактически это все делается автоматически, я имею в виду анализаторы. То есть роль субъективизма, человека здесь фактически минимизирована», - отметил А.Толстанов.

Как сообщал УНИАН, 10 мая вице-премьер-министр, министр здравоохранения Украины Раиса Богатырёва заявила, что Ю.Тимошенко отказывается сдавать кровь на анализы.

В тот же день первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью интернет-изданию EurActiv не исключил, что Ю.Тимошенко не соглашается сдать анализ крови, чтобы в ее организме не выявили “определенной субстанции”.

Защитник экс-премьера Сергей Власенко опроверг эти заявления об отказе Ю.Тимошенко сдавать кровь.

«Нам 20 раз отказали (в просьбе сдать кровь). Но и после этого Юлия Владимировна неоднократно заявляла о том, что она готова предоставить анализ крови любым независимым врачам, в том числе немцам и канадцам, во время обследования 14 февраля», - добавил С.Власенко.